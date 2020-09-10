Срыв инспекции позиций ВСУ возле Шумив не является срывом Минских соглашений, - Кравчук
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" .
Кравчук рассказал, что Украина попросила ОБСЕ провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции
Читайте также: Российско-оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы, - ООС
По его словам, инспектирование позиций возле Шумив было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков. Боевики сегодня потребовали проведения инспекций возле других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.
Читайте также: В Офисе президента назвали причину отмены инспекции н.п. Шумы вместе с боевиками РФ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-