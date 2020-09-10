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Espreso.tvОбществоСрыв инспекции позиций ВСУ возле Шумив не является срывом Минских соглашений, - Кравчук

Срыв инспекции позиций ВСУ возле Шумив не является срывом Минских соглашений, - Кравчук


фото: Апостроф
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций возле Шумив срывом Минских договоренностей

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24" .

Кравчук рассказал, что Украина попросила ОБСЕ провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции

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По его словам, инспектирование позиций возле Шумив было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков. Боевики сегодня потребовали проведения инспекций возле других населенных пунктов, а также хотели осуществлять видеофиксацию.

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