"Расскажи мне". В Украине запустили онлайн-платформу психологической помощи в условиях пандемии COVID-19

1 октября, 2020, 17:16

Для украинцев запустили онлайн-платформу, чтобы предупредить среди граждан кризис психического здоровья, связанный с пандемией коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

"Если вы находитесь в состоянии хронического стресса и постоянно чувствуете тревожность, стоит обратиться за психологической поддержкой. Например, поговорить со специалистом онлайн-платформы психологической помощи "Расскажи мне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект был создан, чтобы предупредить среди украинцев кризис психического здоровья, связанный с эпидемией COVID-19. Впоследствии доступ был открыт и для граждан Беларуси.

"Сейчас в команде проекта работает более 120 специалистов. Среди них - психологи, психиатры, психотерапевты, клинические психологи. С начала работы команда "Расскажи мне" обработала 3000 заявок", - говорится в сообщении.

Чтобы получить бесплатную психологическую помощь, надо:

- перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой";

- заполнить анкету;

- коротко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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