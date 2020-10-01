"Расскажи мне". В Украине запустили онлайн-платформу психологической помощи в условиях пандемии COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
"Если вы находитесь в состоянии хронического стресса и постоянно чувствуете тревожность, стоит обратиться за психологической поддержкой. Например, поговорить со специалистом онлайн-платформы психологической помощи "Расскажи мне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект был создан, чтобы предупредить среди украинцев кризис психического здоровья, связанный с эпидемией COVID-19. Впоследствии доступ был открыт и для граждан Беларуси.
"Сейчас в команде проекта работает более 120 специалистов. Среди них - психологи, психиатры, психотерапевты, клинические психологи. С начала работы команда "Расскажи мне" обработала 3000 заявок", - говорится в сообщении.
Чтобы получить бесплатную психологическую помощь, надо:
- перейти на сайт tellme.com.ua и нажать на кнопку "Обратиться за поддержкой";
- заполнить анкету;
- коротко описать свой запрос и выбрать комфортную дату сеанса.
- По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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