1 октября, 2020, 09:03

По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За сутки выявлено 4069 новых случаев. Умерли 64 человека.

1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 - летальных, 94398 пациентов выздоровели. Всего проведено 2308415 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2038 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область - 6308 случаев;

Волынская область - 8194 случая;

Днепропетровская область - 6088 случаев;

Донецкая область - 3557 случаев;

Житомирская область - 6088 случаев;

Закарпатская область - 9918 случаев;

Запорожская область - 4128 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 837 случаев;

Кировоградская область - 1127 случаев;

г. Киев - 23155 случаев;

Киевская область - 9279 случаев;

Львовская область - 20 590 случаев;

Луганская область - 1091 случай;

Николаевская область - 3270 случаев;

Одесская область - 13 789 случаев;

Полтавская область - 2345 случаев;

Ривненская область - 12 554 случая;

Сумская область - 4435 случаев;

Тернопольская область - 13 767 случаев;

Харьковская область - 19 128 случаев;

Херсонская область - 1168 случаев;

Хмельницкая область - 6188 случаев;

Черновицкая область - 14 605 случаев;

Черкасская область - 4165 случаев;

Черниговская область - 4254 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 октября в Центр поступило 4415 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 279 644 сообщения о подозрении на COVID-19.

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