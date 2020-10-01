Еще один антирекорд COVID-19: в Украине за сутки - 4069 новых случаев
1 октября, 2020, 09:03
По состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине выявлено 4069 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За сутки выявлено 4069 новых случаев. Умерли 64 человека.
1 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 213 028 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4193 - летальных, 94398 пациентов выздоровели. Всего проведено 2308415 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2038 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область - 6308 случаев;
Волынская область - 8194 случая;
Днепропетровская область - 6088 случаев;
Донецкая область - 3557 случаев;
Житомирская область - 6088 случаев;
Закарпатская область - 9918 случаев;
Запорожская область - 4128 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 837 случаев;
Кировоградская область - 1127 случаев;
г. Киев - 23155 случаев;
Киевская область - 9279 случаев;
Львовская область - 20 590 случаев;
Луганская область - 1091 случай;
Николаевская область - 3270 случаев;
Одесская область - 13 789 случаев;
Полтавская область - 2345 случаев;
Ривненская область - 12 554 случая;
Сумская область - 4435 случаев;
Тернопольская область - 13 767 случаев;
Харьковская область - 19 128 случаев;
Херсонская область - 1168 случаев;
Хмельницкая область - 6188 случаев;
Черновицкая область - 14 605 случаев;
Черкасская область - 4165 случаев;
Черниговская область - 4254 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 октября в Центр поступило 4415 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 279 644 сообщения о подозрении на COVID-19.
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