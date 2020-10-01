Пожары в Луганской области: количество жертв возросло до 11

1 октября, 2020, 20:42

В результате пожара в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 человек госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"По состоянию на 19:00 1 октября 2020 года количество погибших составляет 11 человек, 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в медучреждения для оказания первоочередной помощи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожаром, устанавливаются.

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Отмечается, что по данным следствия, 30 сентября 2020 года в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

Уже локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30 участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс. гектаров.



Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.

Напомним, Госпогранслужбы сообщает очаги огня еще остаются вокруг контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская".

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