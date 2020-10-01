 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМарина Порошенко получила отрицательный тест на COVID-19 и будет продолжать избирательную кампанию

Марина Порошенко получила отрицательный тест на COVID-19 и будет продолжать избирательную кампанию

Жена пятого президента Украины будет продолжать избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский горсовет

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - заявила она.

Марина Порошенко также сообщила, что ее муж, Петр Порошенко "продолжает бороться с Covid-19".

Жена пятого президента Украины определила цели избирательной компании.

"Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас. Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть ", - заявила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

1 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать