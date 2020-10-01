Марина Порошенко получила отрицательный тест на COVID-19 и будет продолжать избирательную кампанию
Об этом говорится на сайте партии "ЕС".
"Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - заявила она.
Марина Порошенко также сообщила, что ее муж, Петр Порошенко "продолжает бороться с Covid-19".
Жена пятого президента Украины определила цели избирательной компании.
"Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас. Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть ", - заявила она.
- Напомним, Петр Порошенко 29 сентября сообщил о получении положительного теста на COVID-19.
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