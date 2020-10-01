Марина Порошенко получила отрицательный тест на COVID-19 и будет продолжать избирательную кампанию

1 октября, 2020, 19:05

Жена пятого президента Украины будет продолжать избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский горсовет

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - заявила она.

Марина Порошенко также сообщила, что ее муж, Петр Порошенко "продолжает бороться с Covid-19".

Жена пятого президента Украины определила цели избирательной компании.

"Понимая всю сложность ситуации с коронавирусом в стране, мы больше сосредоточим нашу кампанию как раз на решении проблем медицины, образования и экономики, которые значительно обострились именно сейчас. Только объединив все силы, знания и умения, поддерживая друг друга, мы сможем противостоять лавине эпидемии, над которой потеряла контроль власть ", - заявила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb