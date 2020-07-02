Фьюри отреагировал на обвинения Уайлдера в мошенничестве с перчатками

2 июля, 2020, 13:25

Британский боксер Тайсон Фьюри отверг обвинения американца Деонтея Уайлдера в мошенничестве с перчатками во время боя за титул чемпиона мира WBC

Об этом сообщает Sky Sports .

Таким образом чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на заявление Марселлоса Уайлдера, брата Деонтея Валйдера, о том, что британец что-то подложил в свои перчатки перед вторым боем и травмы американца это, якобы, подтверждают.

"Я только что прочитал статью, в которой говорится, что в моих перчатках были какие-то тупые предметы - да, два больших 125-килограммовых уничтожителя в каждой перчатке. Так что, да, получив таким по голове, можно получить вмятину", - сказал Фьюри.

Британец назвал обвинения Уайлдера безосновательными и напомнил, что за тем, как бинтовали перед боем его руки, следил тренер американца.

"Это безосновательные обвинения, если только сам тренер Деонтея Уайлдера Джей Диз не участвовал в этом заговоре, вместе со всеми членами Спортивной комиссии Невады, которые неотлучно находились в раздевалке. Джей Диз был в раздевалке, когда мне бинтовали кисти, он проверил их. Он был там, когда я надевал перчатки и проверил их. И все остальные были там, они не оставляют нас одних, всем это известно. Так что любые такие обвинения - это ерунда. И в следующий раз я сделаю пробоину в его боксерской карьере и завершу ее, потому что это будет второе подряд поражение нокаутом. Прощай навсегда", - продолжил Фьюри.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился ничьей. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC.

Напомним, 2 июля глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится 19 декабря в Лас-Вегасе .

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