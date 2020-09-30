Жду от Минздрава и местной власти больше разъяснительной работы с людьми, - Шмыгаль об антирекордах COVID-19
Об этом он заявил 30 сентября во время заседания правительства.
"Вчера в нашей стране, к сожалению, был новый антирекорд по количеству больных коронавирус. Более 4 тыс. человек. Только в Харьковской области 549 новых случаев", - отметил он.
По словам Шмыгаля, правительство специально привлекло местные власти к мероприятиям, связанным с контролем за соблюдением карантина.
"Ожидаю от Госпродпотребслужбы, Министерства здравоохранения, от местной власти больше совместной работы, работы с людьми. Разъяснительной, коммуникационной. Призываю общество к сознательному отношению. Вы видите статистику. Более 50% коек уже заполнено", - отметил он .
- По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4 027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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