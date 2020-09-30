Жду от Минздрава и местной власти больше разъяснительной работы с людьми, - Шмыгаль об антирекордах COVID-19

30 сентября, 2020, 14:57

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от Минздрава, Госпродпотребслужбы и местной власти более активной коммуникационной работы с людьми по мерам безопасности во время коронавируса

Об этом он заявил 30 сентября во время заседания правительства.

"Вчера в нашей стране, к сожалению, был новый антирекорд по количеству больных коронавирус. Более 4 тыс. человек. Только в Харьковской области 549 новых случаев", - отметил он.

По словам Шмыгаля, правительство специально привлекло местные власти к мероприятиям, связанным с контролем за соблюдением карантина.

"Ожидаю от Госпродпотребслужбы, Министерства здравоохранения, от местной власти больше совместной работы, работы с людьми. Разъяснительной, коммуникационной. Призываю общество к сознательному отношению. Вы видите статистику. Более 50% коек уже заполнено", - отметил он .

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4 027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb