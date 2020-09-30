30 сентября, 2020, 09:22

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За сутки выявлено 4027 новых случаев. Умерло 64 человек.

30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. Всего проведено 2278248 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2110 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 6194 случая;

Волынская область - 8059 случаев;

Днепропетровская область - 5822 случая;

Донецкая область - 3477 случаев;

Житомирская область - 5923 случая;

Закарпатская область - 9819 случаев;

Запорожская область - 3995 случаев;

Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;

Кировоградская область - 1108 случаев;

г. Киев - 22778 случаев;

Киевская область - 9139 случаев;

Львовская область - 20 350 случаев;

Луганская область - 1049 случаев;

Николаевская область - 3163 случая;

Одесская область - 13 529 случаев;

Полтавская область - 2231 случай;

Ровенская область - 12 411 случаев;

Сумская область - 4223 случая;

Тернопольская область - 13 514 случаев;

Харьковская область - 18 678 случаев;

Херсонская область - 1134 случая;

Хмельницкая область - 6068 случаев;

Черновицкая область - 14 446 случаев;

Черкасская область - 4022 случая;

Черниговская область - 4127 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября по Центра поступило 4551 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.

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