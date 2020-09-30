Антирекорд COVID-19: в Украине за сутки обнаружили 4027 новых случаев
30 сентября, 2020, 09:22
По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За сутки выявлено 4027 новых случаев. Умерло 64 человек.
30 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 208 959 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4129 летальных, 92360 пациентов выздоровели. Всего проведено 2278248 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2110 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 6194 случая;
Волынская область - 8059 случаев;
Днепропетровская область - 5822 случая;
Донецкая область - 3477 случаев;
Житомирская область - 5923 случая;
Закарпатская область - 9819 случаев;
Запорожская область - 3995 случаев;
Ивано-Франковская область - 13 700 случаев;
Кировоградская область - 1108 случаев;
г. Киев - 22778 случаев;
Киевская область - 9139 случаев;
Луганская область - 1049 случаев;
Николаевская область - 3163 случая;
Одесская область - 13 529 случаев;
Полтавская область - 2231 случай;
Ровенская область - 12 411 случаев;
Сумская область - 4223 случая;
Тернопольская область - 13 514 случаев;
Харьковская область - 18 678 случаев;
Херсонская область - 1134 случая;
Хмельницкая область - 6068 случаев;
Черновицкая область - 14 446 случаев;
Черкасская область - 4022 случая;
Черниговская область - 4127 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 сентября по Центра поступило 4551 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 275 229 сообщений о подозрении на COVID-19.
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