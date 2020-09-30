Вспышка COVID-19 в ВСУ: за предыдущие сутки зафиксировали 61 новый случай

30 сентября, 2020, 14:08

В украинской армии на COVID-19 болеет 628 человек. За последние сутки обнаружили 61 новый случай

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 10.00 30 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет - 628 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 2247 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении .

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 552 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 139 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 61 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 17 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Сейчас на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 44 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Украине выявлено 4027 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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