 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ мэра Краматорска подтвердили коронавирус

У мэра Краматорска подтвердили коронавирус


фото: reuters
Мэр Краматорска Андрей Панков получил положительный тест на COVID-19

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - отметил Панков.

Читайте также: У мэра Краматорска подозрение на COVID-19, он отменил празднование Дня города

По его словам, он хорошо себя чувствует и находится на самоизоляции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать