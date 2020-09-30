У мэра Краматорска подтвердили коронавирус

30 сентября, 2020, 15:14

Мэр Краматорска Андрей Панков получил положительный тест на COVID-19

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Я получил положительный тест на коронавирус. Согласно советам эпидемиологов, люди из моего ближайшего окружения также сдали тест в пятницу, как контактные лица. Все результаты уже на руках - никто не имеет подтвержденного заболевания", - отметил Панков.

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По его словам, он хорошо себя чувствует и находится на самоизоляции.