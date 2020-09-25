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Espreso.tvОбществоУ мэра Краматорска подозрение на COVID-19, он отменил празднование Дня города

У мэра Краматорска подозрение на COVID-19, он отменил празднование Дня города


фото: reuters
Мэр Краматорска Андрей Панков ждет результатов теста на коронавирус, а также отменил массовые мероприятия ко Дню города

Об этом он написал в Facebook.

"Объективная реальность такова - Краматорск находится в желтой зоне эпидемической опасности. В связи с этим вынужденно принято непопулярное решение об отмене массовых мероприятий на День города, которого все ждали и к которому мы все готовились. Убедительно призываю всех к пониманию - переход в следующую зону эпидемической опасности повлечет за собой ряд серьезных ограничений в работе рынков, общественных пространств, заведений питания, ограничения в передвижении и т.д ", - написал Панков.

Он также сообщил, что сделал тест на коронавирус после того, как начал себя плохо чувствовать.

"Информирую также о том, что я почувствовал недомогание, сдал тест на COVID, пошел на самоизоляцию и жду результат, о котором вам сообщу. Работаю в режиме онлайн", - сообщил мэр.

Он призвал всех не допустить второй волны распространения коронавируса в Краматорске.

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