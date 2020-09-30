"Александрия" разгромила "Ингулец" в Кубке Украины

30 сентября, 2020, 20:27

У 1/16 финала Кубка Украины по футболу "Александрия" победила "Ингулец" со счетом 4:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В других матчах клубов УПЛ полтавская "Ворскла" победила "Львов" со счетом 2:0, "Колос" одолел "Прикарпатье" (1:0), "Десна" прошла "Рух" (2:1), "Мариуполь" выиграл у "Виктории" (3:1), "Днепр-1" победил "Горняк-Спорт" (5:3), а "Минай" прошел "Полесье" - 1:2.

"Динамо" и "Шахтер" свои выступления начнут с 1/4 финала. Финал турнира должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года.

Кубок Украины

1/16 финала

30 сентября

"Александрия" - "Ингулец" 4:1

Голы: Ситало, 57, Банада, 63, Лучкевич, 70, Задерака, 75 - Литвак, 83

Напомним, 8 июля в финале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" проиграла киевскому "Динамо" в серии пенальти .

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