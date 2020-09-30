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Espreso.tvОбществоПожар на Луганщине: эвакуируют уже 4 села

Пожар на Луганщине: эвакуируют уже 4 села


фото: ДСНС
На Луганщине усилия по тушению пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где из-за сильных порывов ветра произошло распространение огня

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

"Информации о жертвах и пострадавших нет. Проводится эвакуация населения с. Муратово, с. Капитаново, с. Вороново и с. Боровское", - говорится в сообщении.

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В связи с сильным порывистым ветром существует угроза распространения пожара на населенные пункты. В Кряковке сгорели два жилых и один нежилой дом, повреждены хозяйственные постройки в 10 домохозяйствах.

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