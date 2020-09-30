На Луганщине начался лесной пожар: жителей двух сел эвакуируют
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
Отмечается, что по состоянию на 16:50 на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га.
Из-за шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново.
Кроме того, продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Существует угроза распространения пожара на населенные пункты.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
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