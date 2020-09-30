 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Луганщине начался лесной пожар: жителей двух сел эвакуируют

На Луганщине начался лесной пожар: жителей двух сел эвакуируют


фото: ДСНС
На Луганщине продолжается ликвидация пожара, где произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

Отмечается, что по состоянию на 16:50 на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га.

Из-за шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново.

Кроме того, продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать