На Луганщине начался лесной пожар: жителей двух сел эвакуируют

30 сентября, 2020, 18:18

На Луганщине продолжается ликвидация пожара, где произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

Отмечается, что по состоянию на 16:50 на территории Луганской области основные усилия в тушении лесных пожаров сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах, где в связи с сильными порывами ветра, произошло распространение огня, в частности: пожар лесного массива на общей площади около 50 га.

Из-за шквалистого ветра лесной пожар распространился на территорию с. Муратово Новоайдарского района. Проводится эвакуация населения сел Муратово и Капитаново.

Кроме того, продолжаются пожары лесного массива на общей площади около 10 га в районе с. Малиновое, с. Песчаное и с. Артема Станично-Луганского района и на общей площади около 8 га между с. Половинкино и с. Байдовка Старобельского района. Существует угроза распространения пожара на населенные пункты.

Предварительно жертв и пострадавших нет.