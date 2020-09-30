Полиция рассматривает 2 версии гибели сотрудницы посольства США, - спикер

30 сентября, 2020, 19:33

Национальная полиция рассматривает 2 версии гибели сотрудницы посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве: умышленное убийство или несчастный случай

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в "Большом эфире Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Наравне с версией преступления, то есть умышленного убийства с нанесением тяжких телесных повреждений, рассматривается и версия несчастного случая, поскольку тело было найдено на железнодорожных путях. Погибшая сотрудница посольства США была в наушниках и, скорее всего, во время спортивной пробежки", - сообщил Артем Шевченко.

Представитель МВД добавил: "Полиция сейчас ведет расследование. В ближайшее время станет ясно, действительно ли это убийство и подозреваемый, которого сейчас разыскивают, должен же ответить за все. Или это все же несчастный случай и она могла не услышать поезда и погибнуть в результате несчастного случая ".