 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве сотрудницу посольства США нашли с травмой головы, она умерла в больнице. Полиция ищет предполагаемого нападавшего

В Киеве сотрудницу посольства США нашли с травмой головы, она умерла в больнице. Полиция ищет предполагаемого нападавшего


фото: tk.media
В среду, 30 сентября, в Киеве нашли без сознания с травмой головы сотрудницу посольства США. Женщину госпитализировали, но в медучреждении она умерла

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Женщину нашли в Шевченковском районе, на ул. Толбухина, в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей. Во время досмотра вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами ( по бокам коротко подстрижены)", - сообщили в полиции.

Сейчас продолжаются поиски указанного мужчины.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы ...

Опубликовано Полиция Киева Среда, 30 сентября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать