В Киеве сотрудницу посольства США нашли с травмой головы, она умерла в больнице. Полиция ищет предполагаемого нападавшего

30 сентября, 2020, 17:10

В среду, 30 сентября, в Киеве нашли без сознания с травмой головы сотрудницу посольства США. Женщину госпитализировали, но в медучреждении она умерла

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Женщину нашли в Шевченковском районе, на ул. Толбухина, в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей. Во время досмотра вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами ( по бокам коротко подстрижены)", - сообщили в полиции.

Сейчас продолжаются поиски указанного мужчины.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы ... Опубликовано Полиция Киева Среда, 30 сентября 2020 г.

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