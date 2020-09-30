В Киеве сотрудницу посольства США нашли с травмой головы, она умерла в больнице. Полиция ищет предполагаемого нападавшего
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Женщину нашли в Шевченковском районе, на ул. Толбухина, в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей. Во время досмотра вещей потерпевшей было обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США.
"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами ( по бокам коротко подстрижены)", - сообщили в полиции.
Сейчас продолжаются поиски указанного мужчины.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства травмирования работницы посольства США Женщину в бессознательном состоянии с травмой головы ...Опубликовано Полиция Киева Среда, 30 сентября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-