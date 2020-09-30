Одноклубник Зинченко пришел на тренировку в костюме коня

30 сентября, 2020, 20:19

Защитник английского "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пришел на тренировку в костюме коня

Фотографиями поделился официальный instagram "Манчестер Сити".

"Лошадиная игра", - говорится в заявлении клуба.

Не сообщается сколько времени Волкер провел в этом костюме, но по фото становится понятно, что такая выходка футболиста порадовала одноклубников.

29 сентября стало известно, что "Манчестер Сити" решил продать Александра Зинченко в нынешнее трансферное окно.

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