 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОдноклубник Зинченко пришел на тренировку в костюме коня

Одноклубник Зинченко пришел на тренировку в костюме коня


фото: Getty Images
Защитник английского "Манчестер Сити" Кайл Уолкер пришел на тренировку в костюме коня

Фотографиями поделился официальный instagram "Манчестер Сити".

"Лошадиная игра", - говорится в заявлении клуба.

Не сообщается сколько времени Волкер провел в этом костюме, но по фото становится понятно, что такая выходка футболиста порадовала одноклубников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horse play #mancity

Сообщение, распространенный Manchester City (@mancity)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 сентября, 2020 среда

больше новостей

30 сентября, 2020 среда

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать