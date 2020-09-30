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Espreso.tvОбществоНеприятно поражены личными оценками Фокина, - Офис президента

Неприятно поражены личными оценками Фокина, - Офис президента

В Офисе президента заявили, что "неприятно поражены личными оценками и комментариями" относительно войны на Донбассе, которые дал Витольд Фокин в Верховной Раде

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины .

"Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Офисе президента, каждый, кто представляет государство, должен помнить, что нельзя путать официальное с личным.

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"Если есть различия в позициях, а собственное видение, каким бы оно ни было, отличается от государственного, нужно выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство. Не личное, а именно государственное видение ", - отметили в сообщении.

В ОП напомнили, что именно с российского вторжения началась временная оккупация Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Именно Россия полностью контролирует временно оккупированных территориях Украины и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.

"Безусловно, заявлениям Фокина, которые категорически расходятся с официальными позициями государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего - обществом, которое заплатило большую цену за свои идеалы ", - уточнили в ОП.

  • Напомним, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть украинскую делегацию в ТКГ по Донбасса
  • Также комитет Верховной Рады решил инициировать принятие постановления, в котором призвать Зеленского прекратить пребывания Витольда Фокина в делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе.
  • Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе раскритиковала заявления Витольда Фокина по войне на Донбассе, сделанные в Верховной Раде.
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