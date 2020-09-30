На Киевщине объявлен первый уровень опасности из-за дождей
30 сентября, 2020, 08:51
В Киеве и Киевской области с восьми до одиннадцати часов утра 30 сентября объявлен первый уровень опасности из-за дождя
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
В 7:53 спасатели предупредили о сильном дожде:
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"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 3:00 и днем 30 сентября дождь достигнет критерия значений (I уровень опасности, желтый)".
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