Дожди, ветер и до +20°C: синоптик Наталья Диденко о погоде 30 сентября

29 сентября, 2020, 14:59

30 сентября температура воздуха в Украине прогреется от +12°C до +20°C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"30 сентября в Украине будет много дождей. Циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь северо-восток - Сумщина, Харьковщина, Луганщина - побудет в основном в сухой воздушной массе", - отметила синоптик.

На Востоке и северо-востоке ожидается сильный ветер, до штормовых порывов.

"В целом в Украине ветер будет юго-восточный, на западе - северо-западный, 5-12 м/с, то есть, умеренный, но "колючий", - отметила госпожа Диденко.

Холодной предполагается погода в западных областях, максимально только +12°C...+16°C.

В большинстве областей Украины в среду +14°C...+18°C, на юге и востоке +15°C...+20°C.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха - в течение дня около +15°C. В столице ожидается порывистый ветер.

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