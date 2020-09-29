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Espreso.tvСпортМЮ предложил "Барселоне" 150 млн евро за 17-летнего футболиста

МЮ предложил "Барселоне" 150 млн евро за 17-летнего футболиста


фото: Getty Images
"Манчестер Юнайтед" летом предлагал "Барселоне" за 17-летнего форварда Ансу Фати 150 млн евро

Об этом сообщает Goal.com.

По информации Catalunya Radio, летом английский "Манчестер Юнайтед" предлагал каталонцам за Фати 150 млн евро, однако "Барселона" отклонила предложение. Также испанский клуб после этого увеличил сумму отступных в контракте 17-летнего нападающего со 170 млн евро до 400 млн евро.

Ансу Фати - воспитанник "Барселоны", его соглашение с клубом действует до лета 2022 года. В стартовом матче нового сезона форвард отметился дублем в ворота "Вильярреала" и помог своей команде победить 4:0.

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