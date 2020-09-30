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Espreso.tvОбществоМеркель заявила, что в ближайшее время встретится с Тихановской

Меркель заявила, что в ближайшее время встретится с Тихановской


фото: reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской

Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает ЕП со ссылкой на Politico.

Меркель выразила восхищение женщинами, которые протестуют в Беларуси, и их борьбой за "свободную жизнь".

"Я могу только сказать, что восхищаюсь этим и считаю это действительно впечатляющим", - сказала Меркель.

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Канцлер напомнила, что ЕС не признал самопровозглашенного президента Александра Лукашенко победителем выборов, и поэтому рассмотрит свои отношения с Беларусью на саммите лидеров ЕС, который состоится на этой неделе.

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