Меркель заявила, что в ближайшее время встретится с Тихановской
30 сентября, 2020, 17:40
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встретится с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской
Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге, сообщает ЕП со ссылкой на Politico.
Меркель выразила восхищение женщинами, которые протестуют в Беларуси, и их борьбой за "свободную жизнь".
"Я могу только сказать, что восхищаюсь этим и считаю это действительно впечатляющим", - сказала Меркель.
Читайте также: Макрон провел встречу с Тихановской в Литве
Канцлер напомнила, что ЕС не признал самопровозглашенного президента Александра Лукашенко победителем выборов, и поэтому рассмотрит свои отношения с Беларусью на саммите лидеров ЕС, который состоится на этой неделе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры