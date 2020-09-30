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Espreso.tvСпорт"Интер" и "Беневенто" забили 7 голов в первом туре чемпионата Италии

"Интер" и "Беневенто" забили 7 голов в первом туре чемпионата Италии


фото: Getty Images
В перенесенном матче 1-го тура Серии А миланский "Интер" победил "Беневенто" со счетом 5:2

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Замиланцев сегодня отличились Лукаку, Роберто Гальярдини, Ашраф Хакими и Лаутаро Мартинес. За "Беневенто" дубль сделал Джанлука Капрари.

В турнирной таблице Серии А "Интер", имея в активе 2 победы, занимает второе место. "Беневенто" идет на двенадцатой позиции, у команды 1 поражение и 1 победа.

Чемпионат Италии по футболу

1-й тур

30 сентября

"Беневенто" - "Интер" 2:5

Голы: Капрари, 34, 76 - Лукаку, 1, 28 Гальярдини, 26 Хакими, 42, Мартинес, 71

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