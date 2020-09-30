"Интер" и "Беневенто" забили 7 голов в первом туре чемпионата Италии
30 сентября, 2020, 20:59
В перенесенном матче 1-го тура Серии А миланский "Интер" победил "Беневенто" со счетом 5:2
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Замиланцев сегодня отличились Лукаку, Роберто Гальярдини, Ашраф Хакими и Лаутаро Мартинес. За "Беневенто" дубль сделал Джанлука Капрари.
В турнирной таблице Серии А "Интер", имея в активе 2 победы, занимает второе место. "Беневенто" идет на двенадцатой позиции, у команды 1 поражение и 1 победа.
Чемпионат Италии по футболу
1-й тур
30 сентября
"Беневенто" - "Интер" 2:5
Голы: Капрари, 34, 76 - Лукаку, 1, 28 Гальярдини, 26 Хакими, 42, Мартинес, 71
- 26 сентября украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Торино" во 2-м туре чемпионата Италии.
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