Лопес отреагировал на обвинения о лишнем весе перед боем с Ломаченко
Об этом сообщает FightHype в YouTube.
По словам Лопеса, который имеет 5 кг лишнего веса, ему действительно непросто уложиться в лимит категории, однако раньше он всегда это делал.
"Почему все так сфокусированы на моем весе? Я никогда в жизни не проваливался на весах, никогда. В любителях я всегда делал вес. Сделать его непросто, но я никогда его не проваливал", - сказал Лопес.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 24 сентября Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом заявил, что устал от бокса.
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