Лопес отреагировал на обвинения о лишнем весе перед боем с Ломаченко

29 сентября, 2020, 13:21

Американский боксер Теофимо Лопес заверил, что уложится в лимит весовой категории перед поединком с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает FightHype в YouTube.

По словам Лопеса, который имеет 5 кг лишнего веса, ему действительно непросто уложиться в лимит категории, однако раньше он всегда это делал.

"Почему все так сфокусированы на моем весе? Я никогда в жизни не проваливался на весах, никогда. В любителях я всегда делал вес. Сделать его непросто, но я никогда его не проваливал", - сказал Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

24 сентября Василий Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом заявил, что устал от бокса.

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