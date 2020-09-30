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Espreso.tvОбществоГенсек ООН призвал собрать $15 млрд на вакцины от COVID-19

Генсек ООН призвал собрать $15 млрд на вакцины от COVID-19

Проект по получению и распределению вакцин от коронавируса нуждается в финансировании на сумму $15 млрд

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня эти ресурсы критически необходимы, чтобы не упустить шанс заблаговременно покупать и производить (вакцины), создать их запасы параллельно с лицензированием, наращивать исследования, и помочь странам подготовиться к оптимальному использованию вакцин, когда их доставят", - сказал Гутерриш.

Сейчас фонд получил $3 млрд из необходимых $38 млрд: эти средства должны пойти на производство и распределение 2 млрд доз вакцины, 245 млн наборов для лечения и 500 млн тестов.

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Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала направить в фонд еще $117 млн - дополнительно к уже выделенным $790 млн. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб, чья страна уже направила $320 млн, пообещал выделять по фунту стерлинга на каждые четыре доллара от других участников - до отметки в 250 млн фунтов стерлингов ($322 млн).

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