Трамп заявил, что вакцинация американцев от коронавируса начнется в октябре

17 сентября, 2020, 07:43

В США вакцина от коронавируса начнет распределяться и использоваться среди населения в октябре

Об этом сообщил президент Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украина .

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заявил Трамп, уточнив, что это может состояться "в середине октября, может, чуть позже ".

Позже президент добавил, что в случае неудачного развития событий вакцина появится "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начнут производить миллионы доз.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", - подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что готов план, который позволит доставить вакцину в разные города страны "в тот же день, когда вакцина будет одобрена, ну или на следующий день".

Ранее сообщалось, что китайские вакцины от коронавируса могут быть готовы к массовому применению уже в ноябре или декабре.