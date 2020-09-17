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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что вакцинация американцев от коронавируса начнется в октябре

Трамп заявил, что вакцинация американцев от коронавируса начнется в октябре

В США вакцина от коронавируса начнет распределяться и использоваться среди населения в октябре

Об этом сообщил президент Дональд Трамп, передает Интерфакс-Украина .

"Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре", - заявил Трамп, уточнив, что это может состояться "в середине октября, может, чуть позже ".

Позже президент добавил, что в случае неудачного развития событий вакцина появится "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Он добавил, что как только вакцина будет одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США начнут производить миллионы доз.

"Мы сможем передать как минимум 100 млн доз вакцины до конца 2020 года", - подчеркнул американский президент.

Трамп отметил, что готов план, который позволит доставить вакцину в разные города страны "в тот же день, когда вакцина будет одобрена, ну или на следующий день".

  • Ранее сообщалось, что китайские вакцины от коронавируса могут быть готовы к массовому применению уже в ноябре или декабре.

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