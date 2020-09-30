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Espreso.tvОбществоДела Майдана: мужчину, похищавшего активистов, посадили на 6 лет

Дела Майдана: мужчину, похищавшего активистов, посадили на 6 лет

Киевским апелляционным судом осужден гражданин, который в январе 2014 года участвовал в похищении участников Революции Достоинства, а также незаконно покупал и хранил особо опасный наркотик к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Установлено, что 22 января 2014 года человек по сговору с группой лиц, способствовал похищению потерпевшего, который был доставлен в палаточный лагерь в лесополосе. За это он получил 800 грн.

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Приговором Деснянского районного суда он был осужден на срок 2 года 5 месяцев. Не согласившись с приговором, прокурор обжаловал решение суда.

Приговор суда апелляционной инстанции вступил в законную силу с момента его провозглашения.

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