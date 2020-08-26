В Киеве оправдали судью, которая освободила из-под ареста экс-командира "Беркута" Садовника

26 августа, 2020, 20:16

Шевченковский районный суд Киева объявил оправдательный приговор судье Светлане Волковой, которая обвинялась в незаконном освобождении из-под стражи экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника, подозреваемого в убийствах участников Революция Достоинства в феврале 2014 года

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Согласно материалам следствия, судья Печерского районного суда города Киева в 2014 году своим решением незаконно освободила из-под стражи бывшего командира роты спецподразделения "Беркут", подозреваемого в убийстве активистов Евромайдана, и безосновательно применила к нему меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Также другим решением судья отменила постановление об отказе в удовлетворении ходатайства адвоката о закрытии уголовного производства, обязав прокурора принять такое решение.

"По результатам предварительного расследования судье было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины. Во время дебатов прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы ", - отмечают в пресс служба суда.

По результатам судебного рассмотрения Шевченковский районный суд. Киева пришел к выводу об отсутствии в действиях судьи состава преступления.

Прокуратура готовит апелляционную жалобу на это решение

Как известно, судья Светлана Волкова в 2014 году отпустила из-под стражи под домашний арест фигуранта дела о расстреле 48 активистов Евромайдана, экс-командира "Беркута" Дмитрия Садовника. Впоследствии он сбежал от правосудия.

В сентябре 2016-го Верховная Рада проголосовала за отставку ряда судей, в том числе тех, кто выносил неправосудные решения в отношении активистов Евромайдана. Среди них была и Волкова, которая через три года возобновилась в должности судьи.