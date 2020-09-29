29 сентября, 2020, 13:46

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в чемпионате Европы в Киеве из-за пандемии коронавируса

Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, сообщает ТАСС.

По ее словам, решение отказаться от участия в чемпионате Европы в Киеве было принято, чтобы не рисковать здоровьем гимнасток.

"Мы не поедем на этот турнир ни при каких обстоятельствах независимо от того, является он квалификационным или нет. В такое время рисковать здоровьем детей и своим мы не будем, пересадки в нескольких аэропортах нам не нужны. Думаю, что эти соревнования позже в любом случае отменят. Сегодня решили, что соревнования будут не квалификационными и пройдут без зрителей. А завтра могут их вообще отменить, так как во всех странах повысился уровень эпидемиологической опасности. В таких условиях лететь в Киев с пересадками и затем выступать в закрытом помещении, я считаю это самоубийственным шагом ", - сказала Винер-Усманова.

Чемпионат Европы должен проходить с 26 по 29 ноября в Киеве. Турнир уже лишили статуса лицензионного к Олимпиаде-2020.

Ирина Винер-Усманова является женой российского олигарха Алишера Усманова.

28 августа Ирина Винер-Усманова уже заявляла, что сборная России не поедет в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике, который состоится в ноябре этого года.

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