28 августа, 2020, 14:58

Сборная России не поедет в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике, который состоится в ноябре этого года

Об этом сообщает "Трибуна".

Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, что причиной такого решения является "невозможность сидеть две недели в изоляции", как требуется в Украине.

В нынешнем турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран. Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.