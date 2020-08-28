Сборная России не поедет в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике
28 августа, 2020, 14:58
Сборная России не поедет в Киев на чемпионат Европы по художественной гимнастике, который состоится в ноябре этого года
Об этом сообщает "Трибуна".
Президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, что причиной такого решения является "невозможность сидеть две недели в изоляции", как требуется в Украине.
В нынешнем турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран. Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26 по 29 ноября.
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