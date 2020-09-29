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Espreso.tvСпортВ итальянском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19

В итальянском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19


фото: Getty Images
В итальянском "Дженоа" зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".

Заболели как игроки, так и персонала клуба. Первым заразился голкипер Перин. После чего команда прошла дополнительное тестирование.

После 2-го тура Серии А "Дженоа" занимает двенадцатую строчку и имеет в активе 3 очка. Команда проиграла "Наполи" со счетом 6:0 и победила "Кротоне" (4:2). Следующий матч состоится 3 октября против "Торино".

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