В итальянском футбольном клубе произошла вспышка COVID-19
29 сентября, 2020, 17:24
В итальянском "Дженоа" зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19
Об этом сообщает официальный сайт "Дженоа".
Заболели как игроки, так и персонала клуба. Первым заразился голкипер Перин. После чего команда прошла дополнительное тестирование.
После 2-го тура Серии А "Дженоа" занимает двенадцатую строчку и имеет в активе 3 очка. Команда проиграла "Наполи" со счетом 6:0 и победила "Кротоне" (4:2). Следующий матч состоится 3 октября против "Торино".
- 26 сентября украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Торино" во 2-м туре чемпионата Италии.
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