 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" победить "Торино" в чемпионате Италии

Малиновский помог "Аталанте" победить "Торино" в чемпионате Италии


фото: Getty Images
Украинский футболист Руслан Малиновский помог "Аталанте" победить "Торино" во 2-м туре чемпионата Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте. К тому времени "Аталанта" вела в счете 4:2.

Бергамцы пропустили первыми на 11-й минуте, когда забил Андреа Белотти. "Аталанта" отыгралась через 2 минуты усилиями Алехандро Гомеса. Вперед команду Малиновского на 21-й минуте вывел Луис Муриель, а увеличил ее преимущество Ганс Гатебур.

Еще до перерыва Белотти сделал дубль и сократил отставание туринцев.

Четвертый гол в ворота "Торино" на 54-й минуте отправил Мартен де Рон.

"Аталанта" победила "Торино", набрала 3 очка и вышла на четвертое место. Туринцы пока не набрали ни одного пункта и идут последними.

Чемпионат Италии

2-й тур

26 сентября

"Торино" - "Аталанта" 2:4

Голы: Белотти, 11, 43 - Гомес, 13 Муриель, 21 Гатебур, 42, где Рон, 54

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2020 суббота

больше новостей

26 сентября, 2020 суббота

25 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать