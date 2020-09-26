Малиновский помог "Аталанте" победить "Торино" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте. К тому времени "Аталанта" вела в счете 4:2.
Бергамцы пропустили первыми на 11-й минуте, когда забил Андреа Белотти. "Аталанта" отыгралась через 2 минуты усилиями Алехандро Гомеса. Вперед команду Малиновского на 21-й минуте вывел Луис Муриель, а увеличил ее преимущество Ганс Гатебур.
Еще до перерыва Белотти сделал дубль и сократил отставание туринцев.
Четвертый гол в ворота "Торино" на 54-й минуте отправил Мартен де Рон.
"Аталанта" победила "Торино", набрала 3 очка и вышла на четвертое место. Туринцы пока не набрали ни одного пункта и идут последними.
Чемпионат Италии
2-й тур
26 сентября
"Торино" - "Аталанта" 2:4
Голы: Белотти, 11, 43 - Гомес, 13 Муриель, 21 Гатебур, 42, где Рон, 54
- 21 сентября стало известно, что Руслан Малиновский попал в сферу интересов английского "Лидса".
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