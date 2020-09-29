 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Гент": букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

"Динамо" - "Гент": букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На сегодняшнюю победу киевлян на "Олимпийском" букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,90, на выигрыш "Гента" дают 3,70, а на ничью - 4,00.

Букмекеры уверены в выходе команды Мирчи Луческу в следующий раунд - коэффициент 1,1. Попадание на групповой этап "Гента" они считают маловероятным - 5,75.

Ответный матч между "Динамо" и "Гент" состоится 29 сентября и начнется в 22:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

29 сентября, 2020 вторник

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать