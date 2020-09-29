"Динамо" - "Гент": букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов

29 сентября, 2020, 12:01

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На сегодняшнюю победу киевлян на "Олимпийском" букмекерские конторы предлагают коэффициент 1,90, на выигрыш "Гента" дают 3,70, а на ничью - 4,00.

Букмекеры уверены в выходе команды Мирчи Луческу в следующий раунд - коэффициент 1,1. Попадание на групповой этап "Гента" они считают маловероятным - 5,75.

Ответный матч между "Динамо" и "Гент" состоится 29 сентября и начнется в 22:00.

23 сентября "Динамо" победило в гостях "Гент" со счетом 2:1.

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