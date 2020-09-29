"Барселона" отказалась платить 25 млн евро за соперника сборной Украины на Евро-2020

29 сентября, 2020, 20:26

Испанская "Барселона" отказалась платить 25 млн евро за форварда "Лиона" Депай

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанских боссов не устраивает сумма трансфера за 26-летнего форварда. "Барселона" не готова платить больше 20 млн евро, ведь у Деппа через год заканчивается контракт.

В этом сезоне Депай провел 5 матчей и забил 4 гола. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 44 млн евро.

С 2018 года Депай выступал под руководством нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана в сборной Нидерландов. В целом он провел в национальной команде 53 матча и забил 19 голов.

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде вингера сборной Нидерландов Депай.

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