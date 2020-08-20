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Espreso.tvСпортКуман тянет в "Барселону" еще одного футболиста сборной Нидерландов

Куман тянет в "Барселону" еще одного футболиста сборной Нидерландов


фото: Getty Images
Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде вингера сборной Нидерландов Мемфиса Депая

Об этом сообщает todofichajes.com .

По данным источника, Деппа летом покинет французский "Лион". Сообщается, что за полузащитником также следят "Милан", ПСЖ и дортмундская "Боруссия".

26-летний Деппа перешел в "Лион" из "Манчестер Юнайтед" зимой 2017 года.

В нынешнем сезоне он сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт вингера с "Лионом" рассчитан до лета 2021 года.

Рост интереса каталонцев к Депаю связывают с назначением Рональда Кумана на пост главного тренера "Барселоны". С 2018 года Депай выступал под руководством Кумана в сборной Нидерландов. В целом он провел в национальной команде 51 матч и забил 19 голов.

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