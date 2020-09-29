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Espreso.tvСпортПромоутер предупредил Джошуа об ответственности за срыв боя с Усиком

Промоутер предупредил Джошуа об ответственности за срыв боя с Усиком


фото: Getty Images
Промоутер Александра Усика Александра Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа пообещал украинскому боксеру бой после победы над болгарином Кубратом Пулевым

Об этом сообщает talkSPORT.

По словам Красюка, договоренность была достигнута еще когда команда Усика согласилась, чтобы Джошуа защищал титул IBF (Международной боксерской федерации), а не пояс WBO (Всемирной боксерской организации), обязательным претендентом на который является украинец.

"Мы договорились, что как только Джошуа проведет бой с Пулевым и победит, он должен встретиться с Усиком. У нас была такая договоренность, хотя она нигде не прописана. Наша команда договорилась об этом, когда открывала путь для боя Пулев - Джошуа за титул IBF", - объяснил Красюк.

По его словам, Джошуа может отказаться от боя с Усиком, но в таком случае ему придется освободить титул WBO.

"Энтони может выбрать и бой с Фьюри. Но в таком случае Джошуа придется освободить пояс WBO. Определенности пока нет. Например, третий бой Фьюри - Уайлдер может завершиться в пользу Деонтея. Тогда бой Фьюри - Джошуа перестанет быть актуальным", - сказал Красюк.

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