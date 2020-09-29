Промоутер предупредил Джошуа об ответственности за срыв боя с Усиком
Об этом сообщает talkSPORT.
По словам Красюка, договоренность была достигнута еще когда команда Усика согласилась, чтобы Джошуа защищал титул IBF (Международной боксерской федерации), а не пояс WBO (Всемирной боксерской организации), обязательным претендентом на который является украинец.
"Мы договорились, что как только Джошуа проведет бой с Пулевым и победит, он должен встретиться с Усиком. У нас была такая договоренность, хотя она нигде не прописана. Наша команда договорилась об этом, когда открывала путь для боя Пулев - Джошуа за титул IBF", - объяснил Красюк.
По его словам, Джошуа может отказаться от боя с Усиком, но в таком случае ему придется освободить титул WBO.
"Энтони может выбрать и бой с Фьюри. Но в таком случае Джошуа придется освободить пояс WBO. Определенности пока нет. Например, третий бой Фьюри - Уайлдер может завершиться в пользу Деонтея. Тогда бой Фьюри - Джошуа перестанет быть актуальным", - сказал Красюк.
- 24 сентября промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер готов отказаться от титула чемпиона мира WBO, обязательным претендентом на который является Александр Усик.
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