Джошуа согласен отдать Усику чемпионский пояс

24 сентября, 2020, 14:55

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер готов отказаться от титула чемпиона мира WBO, обязательным претендентом на который является украинец Александр Усик

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, Джошуа готов отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации) ради объединительного боя с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британцем Тайсоном Фьюри.

"Освободит ли Джошуа пояс WBO, чтобы сразиться с Фьюри Да, думаю, он бы сделал это, если бы пришлось, но он хочет сохранить все пояса. Мы хотим, чтобы Энтони дрался с Фьюри, независимо от того, позволит ли WBO разыгрывать свой титул ", - сказал Хирн.

В то же время, промоутер выразил надежду, что Усик позволит Джошуа побороться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу подойти к Усику и сказать:" Мы освободим титул, но можем ли мы сделать это на следующий день после боя? Меня не волнует, продержится абсолютный чемпион день или 10 лет - он уже сделает это ", - сказал Хирн.

Джошуа, кроме титула WBO владеет званием чемпиона мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик может провести бой против Джошуа в 2021 году.

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