 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортДжошуа согласен отдать Усику чемпионский пояс

Джошуа согласен отдать Усику чемпионский пояс


фото: Getty Images
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер готов отказаться от титула чемпиона мира WBO, обязательным претендентом на который является украинец Александр Усик

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам Хирна, Джошуа готов отказаться от титула WBO (Всемирной боксерской организации) ради объединительного боя с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) британцем Тайсоном Фьюри.

"Освободит ли Джошуа пояс WBO, чтобы сразиться с Фьюри Да, думаю, он бы сделал это, если бы пришлось, но он хочет сохранить все пояса. Мы хотим, чтобы Энтони дрался с Фьюри, независимо от того, позволит ли  WBO разыгрывать свой титул ", - сказал Хирн.

В то же время, промоутер выразил надежду, что Усик позволит Джошуа побороться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я хочу подойти к Усику и сказать:" Мы освободим титул, но можем ли мы сделать это на следующий день после боя? Меня не волнует, продержится абсолютный чемпион день или 10 лет - он уже сделает это ", - сказал Хирн.

Джошуа, кроме титула WBO владеет званием чемпиона мира по версиям IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 сентября, 2020 четверг

больше новостей

24 сентября, 2020 четверг

23 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать