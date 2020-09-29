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Espreso.tvЭкономикаОфициальный курс: гривня обновила двухлетний рекорд падения по отношению к доллару

Официальный курс: гривня обновила двухлетний рекорд падения по отношению к доллару

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 29 сентября 2020 года на отметке 28,30 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 28 сентября курс составлял 28,27 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 29 сентября установлен на уровне 33,04 грн/евро. По состоянию на 28 сентября курс составлял 32,88 грн/евро.

На наличном рынке 29 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,27, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,70 грн/$, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн/$.

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