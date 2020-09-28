Официальный курс: гривна дальнейшем дешевеет по отношению к доллару
28 сентября, 2020, 09:26
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 сентября 2020 года на отметке 28,27 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 25 сентября курс составлял 28,25 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 28 сентября установлен на уровне 32,88 грн / евро. По состоянию на 25 сентября курс составлял 32,89 грн / евро.
На наличном рынке 28 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,27, продают - по 28,34 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн / $.
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