Официальный курс: гривна дальнейшем дешевеет по отношению к доллару

28 сентября, 2020, 09:26

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 28 сентября 2020 года на отметке 28,27 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 25 сентября курс составлял 28,25 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 28 сентября установлен на уровне 32,88 грн / евро. По состоянию на 25 сентября курс составлял 32,89 грн / евро.

На наличном рынке 28 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,27, продают - по 28,34 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,70 грн / $, продажи - в пределах 28,05-29,90 грн / $.

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