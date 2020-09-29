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Espreso.tvСпортОдин из самых дорогих игроков Германии травмировался перед матчем с Украиной

Один из самых дорогих игроков Германии травмировался перед матчем с Украиной


фото: Getty Images
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Лерой Сане травмировал колено

Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".

Возвращение Сане на футбольное поле ожидается после октябрьской паузы на матчи национальных сборных. 10 октября сборная Германии сыграет на НСК Олимпийский с Украиной и очевидно, что Лерой Сане эту встречу пропустит.

В этом сезоне 24-летний немец провел 3 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 70 млн евро, он входит в топ-5 самых дорогих игроков Германии.

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