Один из самых дорогих игроков Германии травмировался перед матчем с Украиной
29 сентября, 2020, 17:53
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Лерой Сане травмировал колено
Об этом сообщает официальный twitter "Баварии".
Возвращение Сане на футбольное поле ожидается после октябрьской паузы на матчи национальных сборных. 10 октября сборная Германии сыграет на НСК Олимпийский с Украиной и очевидно, что Лерой Сане эту встречу пропустит.
В этом сезоне 24-летний немец провел 3 матча, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 70 млн евро, он входит в топ-5 самых дорогих игроков Германии.
- FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020
- 23 сентября стало известно, что защитник киевского "Динамо" Александр Тимчик около месяца восстанавливаться от травмы приводящей мышцы бедра.
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