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Espreso.tvОбществоНе уверен, что очень хорошая идея сравнивать меня с Зеленским, - Притула

Не уверен, что очень хорошая идея сравнивать меня с Зеленским, - Притула


фото: businessforecast
Телеведущий, шоумен Сергей Притула заявил, что баллотируется на пост Киевского городского головы не с позиции человека, который работал долгое время в сфере креативных индустрий

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Я иду на должность Киевского городского головы не с позиции человека, который работал долгое время в креативной индустрии. Если говорить о Владимире Александровиче (Зеленском, - ред.), То, пожалуй, Зеленский запрыгнул на высший государственный пост в Украине с должности руководителя студии Квартал 95. У меня есть своя долгая история человека, который проложил свой путь в сфере волонтерства. У меня не было фонда, я работал сам. У меня всегда были, кажется, правильные позиции относительно тех событий, что происходят в государстве, от наименьших до самых больших", - отметил Притула.

Он отметил, что не уверен, что очень хорошая идея сравнивать его с Зеленским.

"Конечно, есть какой-то общий знаменатель, как людей, которые состоялись и в медийной среде какой-то, но для меня та или иная должность, то ли народного депутата, на которую я претендовал, то ли сейчас киевского городского головы - это возможность масштабировать те хорошие дела, которые я делаю до каких-то объемов ", - отметил Притула.

  • Напомним, шоумен Сергей Притула стал кандидатом на должность городского головы Киева.

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