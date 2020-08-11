Партия "Голос" выдвинула шоумена Притулу кандидатом в мэры Киева
11 августа, 2020, 16:01
Шоумен Сергей Притула стал кандидатом на должность городского главы Киева
Об этом он заявил во время съезда партии.
"Я баллотируюсь на должность городского главы Киева", - сказал он.
Он добавил, что идет на выборы с командой "настоящих специалистов"
- В апреле член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считал, что для него сейчас возглавить Киев - "не приоритетная история"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-