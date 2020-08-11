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Espreso.tvОбществоПартия "Голос" выдвинула шоумена Притулу кандидатом в мэры Киева

Партия "Голос" выдвинула шоумена Притулу кандидатом в мэры Киева


фото: businessforecast
Шоумен Сергей Притула стал кандидатом на должность городского главы Киева

Об этом он заявил во время съезда партии.

"Я баллотируюсь на должность городского главы Киева", - сказал он.

Он добавил, что идет на выборы с командой "настоящих специалистов"

  • В апреле член политсовета партии "Голос" Сергей Притула считал, что для него сейчас возглавить Киев - "не приоритетная история"
 

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