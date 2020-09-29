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Espreso.tvСпортНам по силам забить два мяча в Киеве, - украинский защитник "Гента" Пластун

Нам по силам забить два мяча в Киеве, - украинский защитник "Гента" Пластун


фото: Getty Images
Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун считает, что его команда будет иметь шансы в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо"

Об этом футболист сообщил в эфире программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV .

Центрбэк считает, что его команда должна сыграть лучше.

"Должны сыграть лучше, особенно в первые минуты матча, что мы делали в Бельгии. Естественно, шансы остаются 50 на 50, как по мне. В одном матче может произойти все что угодно. Тем более встреча будет без поддержки болельщиков. "Динамо" забило на один гол больше. Но это будет новый матч, уверен, нам по силам забить два мяча в Киеве. Будем надеяться на лучшее. Мы уверены в своих силах, однозначно. Как пойдет игра - никто не знает", - сказал Игорь Пластун .

Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится сегодня, 29 сентября, в Киеве. Начало в 22:00. Первый поединок киевляне выиграли со счетом 2:1.

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