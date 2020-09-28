"Барселона" разгромила соперника в дебютном матче Кумана
28 сентября, 2020, 13:34
В 3-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Вильярреал" со счетом 4: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Барселона" обеспечила себе победу еще в первом тайме. Ансуи Фати сделал дубль в стартовые 20 минут матча, а на 35-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. Еще за 10 минут Пау Торрес переправил мяч в сетку собственных ворот.
Этот матч стал для новоиспеченного тренера "Барселоны" Рональда Кумана дебютным. Каталонский клуб пропустил два стартовых тура Ла Лиги.
Чемпионат Испании по футболу
3 тур
27 сентября
"Барселона" - "Вильярреал" 4: 0
Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен), Торрес, 45 (авт.)
- 25 сентября сообщалось, что защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко близок к трансферу в испанскую "Барселону" .
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