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Espreso.tvСпорт"Барселона" разгромила соперника в дебютном матче Кумана

"Барселона" разгромила соперника в дебютном матче Кумана


фото: Getty Images
В 3-м туре чемпионата Испании "Барселона" победила "Вильярреал" со счетом 4: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Барселона" обеспечила себе победу еще в первом тайме. Ансуи Фати сделал дубль в стартовые 20 минут матча, а на 35-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти. Еще за 10 минут Пау Торрес переправил мяч в сетку собственных ворот.

Этот матч стал для новоиспеченного тренера "Барселоны" Рональда Кумана дебютным. Каталонский клуб пропустил два стартовых тура Ла Лиги.

Чемпионат Испании по футболу

3 тур

27 сентября

"Барселона" - "Вильярреал" 4: 0

Голы: Фати, 15, 19, Месси, 35 (пен), Торрес, 45 (авт.)

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