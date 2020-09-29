Макгрегор договорился о поединке с Пакьяо
29 сентября, 2020, 09:51
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор договорился о бое со знаменитым филиппинским боксером Мэнни Пакьяо
Об этом сообщает bloodyelbow.com.
По словам ассистента чемпиона мира в восьми весовых категориях Джейка Джонсона, Мэнни Пакьяо согласился драться с Конором Макгрегором, чтобы помочь жертвам пандемии на Филиппинах.
"Ради всех жертв коронавируса на Филиппинах Мэнни Пакьяо сразится с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в следующем году. Львиная доля его заработка пойдет пострадавшим от пандемии по всей стране", - сказал Джонсон.
Оди Аттар, менеджер Пакьяо и Макгрегора, также заявил, что поединок между ними более чем реален.
- 18 сентября стало известно, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор планирует возобновить карьеру в 2021 году.
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