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Espreso.tvСпортЛопес заявил, что Ломаченко близится к завершению карьеры

Лопес заявил, что Ломаченко близится к завершению карьеры


фото: Getty Images
Американец Теофимо Лопес считает, что украинский боксер Василий Ломаченко в ближайшее время завершит карьеру

Об этом сообщает fightnews.info.

Также американский боксер убежден, что украинец уже прошел пик своей карьеры.

"Все дело не только в противостоянии большого парня с маленьким. Я не буду полагаться только на превосходство в габаритах. Я реально считаю, что Ломаченко прошел карьерный пик и близится к завершению карьеры. И он не просто так перешел в легкий вес, это было вынужденное решение. Почему считаю, что Ломаченко уже идет на спад? Скажу так, есть много факторов, которые остаются за камерой. Вам придется просто поверить мне на слово", - заявил Теофимо Лопес.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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