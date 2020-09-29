КС перенес рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за неявки представителя президента
29 сентября, 2020, 12:54
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отправил в суд ходатайство о невозможности присутствовать на заседании и переносе рассмотрения
Об этом сообщает "Суспільне".
Судьи КС удовлетворили ходатайство представителя президента Федора Вениславского о переносе заседания из-за невозможности явки.
В то же время пока неизвестна дата будущего слушания Конституционного суда относительно рынка земли.
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
- 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.
- 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.
- 15 мая в Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры