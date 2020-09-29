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Espreso.tvОбществоКС перенес рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за неявки представителя президента

КС перенес рассмотрение закона об обороте сельскохозяйственных земель из-за неявки представителя президента

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский отправил в суд ходатайство о невозможности присутствовать на заседании и переносе рассмотрения

Об этом сообщает "Суспільне".

Судьи КС удовлетворили ходатайство представителя президента Федора Вениславского о переносе заседания из-за невозможности явки.

В то же время пока неизвестна дата будущего слушания Конституционного суда относительно рынка земли.

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.
  • 28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли, который вступит в силу с 1 июля 2021 года.
  • 4 мая ряд народных депутатов подали жалобы в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон, который вводит рынок земель сельскохозяйственного назначения.
  • 15 мая в Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона о рынке земли, на этот раз в основном от нардепов ОПЗЖ

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