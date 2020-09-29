Коронавирус в ВСУ: за сутки - 32 новых случая

29 сентября, 2020, 13:38

В украинской армии COVID-19 болеют 614 человека, за последние сутки выявлены 32 новых случая

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 10.00 29 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 614 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2200 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 139 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Уманская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине выявлено 3627 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

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