 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в ВСУ: за сутки - 32 новых случая

Коронавирус в ВСУ: за сутки - 32 новых случая


фото: reuters
В украинской армии COVID-19 болеют 614 человека, за последние сутки выявлены 32 новых случая

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 10.00 29 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 614 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2200 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 139 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Уманская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

29 сентября, 2020 вторник

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать