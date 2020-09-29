Коронавирус в ВСУ: за сутки - 32 новых случая
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.
"По состоянию на 10.00 29 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 614 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2200 человек, летальных случаев - 10", - говорится в сообщении.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 546 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 139 человек.
За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Уманская ЦРБ - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 20 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
- По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине выявлено 3627 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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