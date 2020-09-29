Коронавирус: в Украине за сутки обнаружили 3627 новых случаев, умерли 69 людей
29 сентября, 2020, 08:49
По состоянию на утро вторника, 29 сентября, в Украине обнаружен 3627 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За сутки выявлено 3627 новых случаев. Умерло 69 людей.
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