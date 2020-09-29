Дело Шеремета: 6 октября суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко
29 сентября, 2020, 17:22
6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Соответствующую информацию активисты разместили в Facebook.
"6.10.2020 в 14:00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская, 2-а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.
- В понедельник, 28 сентября, Шевченковский райсуд Киева постановил оставить под стражей музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
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