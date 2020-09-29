 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Шеремета: 6 октября суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко

Дело Шеремета: 6 октября суд рассмотрит апелляцию на арест Антоненко

6 октября Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Андрея Антоненко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Соответствующую информацию активисты разместили в Facebook.

"6.10.2020 в 14:00 в Киевском апелляционном суде (Соломенская, 2-а) состоится рассмотрение апелляции адвокатов Андрея Антоненко на решение судьи Шевченковского суда о продлении срока содержания под стражей", - говорится в сообщении.

  • В понедельник, 28 сентября, Шевченковский райсуд Киева постановил оставить под стражей музыканта и военнослужащего Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 сентября, 2020 вторник

больше новостей

29 сентября, 2020 вторник

28 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать